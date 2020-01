Gefopt door Frans: Engelse versie 'Heb je even voor mij' was een grap

Eerder vandaag schreven we dat zanger Frans Bauer een Engelse versie van zijn hit Heb je even voor mij uit ging brengen. Nu blijken we zijn gefopt door Frans. Het blijkt namelijk allemaal te gaan om een reclamestunt.

Donderdagochtend liet Frans in een bericht op Instagram weten eindelijk voor zijn Amerikaanse droom te gaan: “Na maanden van geheimzinnigheid mag ik het bekendmaken. A moment for me vervult voor mij de lang gekoesterde droom om door te breken in de USA! Helemaal happy!”

Vermoedens

Op Instagram was een filmpje te zien waarin Frans zingt: “Have you a moment for me? Make some time for me free.” Door de slechte Engelse vertaling waren de reacties wisselend. Waar veel fans razend enthousiast werden van een nieuw Engelstalig nummer van Frans, vermoedden ook veel fans dat het om een grap ging.

Commercial

Dat blijkt nu ook het geval te zijn. Donderdagavond plaatst Frans opnieuw een bericht op Instagram, waarin hij onthult dat het om een reclamestunt gaat. “Jullie weten dat ik van een geintje houd. Ik heb geen nummer opgenomen in het Engels.” schrijft hij. Het gaat om een commercial voor ontbijtkoek producent Peijnenburg. Frans legt uit: “Natuurlijk droom ik ervan om ooit op te treden in Amerika maar voor nu houd ik het nog even bij Nederland.” Helaas!

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress