Wat gebeurt er bij jou in de slaapkamer? In de rubriek Slaapkamergeheimen spreekt Libelle iedere week met een lezeres over haar sexleven. Deze week vertelt Sandra (38) over haar sexleven. “Of hij ook masturbeert durf ik niet te zeggen.”

Sandra: “Twee weken geleden waren de kinderen een nachtje uit logeren. En dus moest het gebeuren. Het begon er al mee dat hij veel te snel wilde gaan. We waren voor mijn gevoel nog aan het opwarmen, toen hij al testte of ik er klaar voor was. Toen bleek van niet ging hij weer veel te langzaam. Heel irritant. Uiteindelijk stopte hij omdat ik er volgens hem niet echt bij was. Was ook zo. Deels door de druk van het moment, maar ook door de gebrekkige communicatie. Veel verder dan kreunen als ik het fijn vind en daarmee stoppen als het niet meer lekker is, kom ik vaak niet. Na 17 jaar heb ik blijkbaar nog steeds schroom om echt te zeggen wat ik wil.

Favoriete standje

Gelukkig hebben we dit soort akkefietjes niet vaak en als we ze hebben, komt het meestal wel goed. Zo ook dit keer. Ik zette me over mijn schroom heen en vroeg hem op me te komen liggen. Toen werd het weer fijn, vooral toen we eenmaal in ons favoriete standje lagen.