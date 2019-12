Zóveel geld geeft een vrouw gemiddeld uit aan menstruatieproducten

Tampons, inlegkruisjes, maandverband en anticonceptie: vrouwen geven ieder jaar een godsvermogen uit aan menstruatieproducten.

Uit onderzoek van onderzoeksbureau OnePoll blijkt dan ook dat een vrouw in haar hele leven maar liefst $ 6360 (€ 5780) besteedt aan niet-herbruikbare menstruatieproducten.

Advertentie

40 jaar lang

Voor deze studie zijn 2.000 vrouwen tussen de 18 en 55 jaar ondervraagd door middel van een enquête. Wat blijkt? Vrouwen geven gemiddeld $ 13,25 (€ 12,05) per maand uit aan menstruatieproducten. Aangezien een vrouw gemiddeld 40 jaar lang iedere maand ongesteld is, komt dit dus neer op zo’n € 5780.

Moeite

1 op de 6 vrouwen geeft aan dat ze iedere maand weer rekening moest houden met die kosten in hun maandelijks budget. Maar liefst 79 % zegt zelfs andere dingen op te geven om deze producten te kunnen blijven betalen. Niet voor niets dat de meerderheid vindt dat de overheid gratis producten moet leveren aan vrouwen die moeite hebben met het bekostigen van de menstruatieproducten.

19.800 euro

En of deze kosten nog niet genoeg zijn, blijkt uit een ander onderzoek dat we gemiddeld € 19.800 uitgeven aan onze vagina. In die prijs zitten: anticonceptie, tampons, maandverband, inlegkruisjes, geneesmiddelen om pijn te verminderen, bekkenonderzoek, uitstrijkjes, condooms, zalfjes tegen de jeuk, zwangerschapstesten, de morningafterpil en behandelingen wegens urineweginfecties.

Herbruikbaar

Om je kosten te besparen, bestaan er tegenwoordig gelukkig milieuvriendelijke alternatieven. Zo is er de menstruatiecup. Dit is een cup die je tijdens je menstruatie inbrengt en het bloed opvangt. Deze cup is herbruikbaar, waardoor je niet meer iedere maand bergen kosten kwijt bent aan maandverband of tampons.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Metro UK. Beeld: iStock