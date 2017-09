Dít is waarom je juist wél in een gele jurk zou moeten trouwen

Bij een trouwjurk denk je al gauw aan een witte jurk met een lange sleep.

Maar voor iedere bruid die durft: geel is eigenlijk een verrassend goede kleur om je ja-woord in te geven.

Goede tijden

Want de kleur geel staat voor voorspoed en geluk en dát wil je in huwelijk uiteraard. Dat komt uit de tijd van de oude Romeinen. Toen was gele bruidskleding het meest gebruikelijk omdat het voorspoed symboliseerde. Überhaupt werd een trouwjurk – als je die dus al had – alleen maar gebruikt om de rijkdom van de familie van de bruid te etalageren. Want het is natuurlijk heel wat, als je in die tijd een jurk kon aanschaffen die je in principe maar 1 dag draagt.

Lekker donker

Vroeger trouwden zoveel mensen in een pastelkleur; nu zie je het nog amper. Pas in de 18e eeuw werd een witte bruidsjapon populairder. Oorspronkelijk waren trouwjurken zwart of donkerrood – dat is nog eens wat anders dan de mode van nu. Want een zwarte trouwjurk vinden is tegenwoordig niet zo eenvoudig.

Bron: Wedding Planet. Beeld: iStock