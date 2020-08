Déze 4 geliefde boeren uit ‘Boer zoekt vrouw’ keren binnenkort terug op tv

De meeste Boer zoekt vrouw-deelnemers houden enige faam over aan hun deelname aan het programma. Voor de één uit zich dat in simpelweg veel herkend worden op straat, terwijl het voor de ander een groeiende tv-carrière betekent. Déze bekende boer valt in de tweede categorie, en keert terug op televisie.

We hebben het over niemand minder dan boer Willem.

Boer Willem

Even een opfrissertje: boer Willem kreeg in het laatste seizoen van Boer zoekt vrouw niet genoeg brieven om mee te doen met de uitzendingen. Maar omdat hij ondanks dat toch zó geliefd bleek te zijn, werd zijn zoektocht naar de liefde online vastgelegd. Hij vond uiteindelijk de liefde bij Rineke. Maar de internetserie leverde meer op dan een relatie, want de bekende boer is nu dan tóch op de beeldbuis te zien.