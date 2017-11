Dít geliefde televisieprogramma keert vanaf januari terug

Veel fans waren diep getreurd toen RTL besloot de programmering te veranderen en er een populaire show plotseling van de buis verdween.

Nu draait de zender de beslissing terug. Het gaat om Dr. Phil – dat vanaf januari gewoon weer te zien is.

Gemis

De tv-psycholoog, Philip McGraw, zal als vanouds weer iedere werkdag om 17.30 uur bekende en onbekende cliënten behandelen op RTL 5. Tot die tijd zijn er nog herhalingen te zien van andere RTL-programma’s rond dat tijdstip. Jarenlang was de plek voor Dr. Phil, maar RTL wilde eens kijken hoe het op een andere manier zou bevallen. Blijkbaar missen teveel mensen hun show, en keert het daarom terug.

Privé

Philip begon zijn carrière als vaste gast in de show van Oprah. Hij was toen razend populair en al gauw mocht hij zijn eigen programma leiden. Philip is al meer dan 30 jaar getrouwd met Robin en woont in Los Angeles. Samen hebben ze twee zoons, Jay en Jordan. Een van zijn bekendste uitspraken is: ‘You create your own experience’. Ofwel: je bepaalt zelf wat je ervaart in je leven.

Bron: Televizier. Beeld: iStock