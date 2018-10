Het Geluid van Q-Music is geraden en Tina wint bijna 60.000 euro

Wekenlang hoorden we het gekraak en geknisper op de radio en konden we het maar niet raden: Het Geluid van Q-Music.

Maar het is gebeurd: Tina (26) heeft maar liefst €60.000 gewonnen bij de radiozender.

Ze raadde dat waar niemand anders achterkwam. Het geluid dit keer was namelijk ‘het opzetstuk met gaatjes op de gieter zetten’. Het is een hoog bedrag, maar ze breekt geen record. Vorig jaar was Het Geluid ‘het vastklikken van het lipje van een fotolijstje’ en dat leverde toen €63.700 op. Het duurde dit jaar ruim twee maanden voor het geluid geraden werd.

Luister hier het fragment terug.

Bron: AD. Beeld: ANP