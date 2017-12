Josine (42): "Dat er zo veel van ons zijn, is nauwelijks te bevatten"

Het geluk kwam met de post. En dan, bijna vanuit het niets ligt daar in de brievenbus iets wat je leven ten goede verandert. Het overkwam makelaar Josine van Dongen (42). Ze is moeder van een dochter van 11 en single. Ze vond via een Amerikaanse DNA-databank binnen een paar maanden 2 halfbroers en 5 halfzussen.

“Hoera, we hebben een halfbroer gevonden, berichtte de Amerikaanse DNA-databank waaraan ik mijn wangslijm had afgestaan. Een halfbroer? Ik kon het niet bevatten. Onderweg naar mijn werk kwam het bericht zo hard bij me binnen dat ik de auto langs de kant van de weg moest zetten om te kunnen huilen. Maar aangekomen op kantoor, besloot ik dit feit met mijn collega’s te vieren en daarom haalde ik beschuit met blauwe muisjes. Dat dit pas het begin was van alle familie die ik zou vinden, had ik op dat moment nooit durven dromen.”

Anoniem donorschap

“Ik was 26 toen mijn moeder me iets wilde vertellen. Even schrok ik. Er was toch niets met mijn vader gebeurd? Mijn ouders waren al sinds mijn tweede gescheiden, echt veel zag ik mijn vader niet. Het ging inderdaad over hem. Mijn moeder vertelde hoe zij destijds na 5 jaar proberen geen kinderen bleek te kunnen krijgen en dat zij voor anoniem donorschap hadden gekozen. Mijn vader was dus niet mijn biologische vader, maar wie het dan wel was, wisten ze ook niet.

Ik was in shock maar gek genoeg niet verbaasd, ik had nooit echte herkenning gevonden in mijn vader. Ik ben wel net zo zorgzaam en heb dezelfde humor als mijn ouders, maar ik ben veel ambitieuzer en verbaal sterker. Eigenlijk heb ik altijd wel gevoeld dat we niet uit hetzelfde hout gesneden waren. Ook werd er nooit gesproken over de zwangerschap of waar ik verwekt was.”

Familie opsporen

“Ik was verdrietig over het feit dat het me nu pas verteld werd. En ik dus met een probleem werd opgezadeld, want voor mijn gevoel kon ik niet anders dan vanaf dit moment op zoek gaan naar halfbroers of -zussen en eventueel naar mijn donorvader. Ik heb me destijds ingeschreven bij het Fiom, maar daar kwam lange tijd niets uit. Toen mijn vader afgelopen jaar overleed, werd de behoefte om familie te vinden bij mij nog groter. Ik besloot me ook in te schrijven bij DNA-databanken in Amerika zoals Family Tree DNA en Ancestry. En toen ik met een DNA-starterskit wangslijm had opgestuurd, begon het grote wachten. Binnen een paar maanden ontving ik het bericht dat er een broer was gevonden. Ik voelde rust. Zie je wel, het kán. Helaas was er al snel teleurstelling toen bleek dat hij niet toe is aan contact.”

Nog veel meer

“Een kleine 2 weken later diende zich al de eerste halfzus aan en zij stond wél open voor een ontmoeting. We hebben elkaar inmiddels al een paar keer bezocht en ze is op mijn verjaardag gekomen. Bij Ellis, de halfzus die daarop volgde en met wie ik 5 jaar scheel, herken ik ook veel in haar uiterlijk. We hebben dezelfde ogen en dezelfde kin. Ze lacht precies hetzelfde en we houden allebei van dansen. Inmiddels heb ik van het Fiom bericht ontvangen dat er nog veel meer halfbroers en -zussen zijn. In totaal zijn we met 33: 23 zussen en 10 broers, verspreid over de hele wereld; de jongste is 26 en ik ben de oudste van het stel. Mijn zus Dinja van 32 en ik lijken ook veel op elkaar en ik woonde 15 jaar in dezelfde buurt als zij. Het is nauwelijks te bevatten en niemand weet hoeveel broers of zussen we nog zullen vinden.”

Het voelt onwerkelijk

“Ik heb een besloten Facebookgroep opgericht om zo met de familie te communiceren, maar inmiddels is die groep zo groot geworden dat ik daar geen uitnodiging meer voor een avondje bij mij thuis kan posten, dat past gewoon niet in mijn huis. We hebben een tweede afspraak met z’n allen gepland staan, ik kan niet wachten om iedereen te ontmoeten. Er zijn tegenwoordig ook mogelijkheden om onze donorvader te zoeken, wie weet lukt het om hem te vinden. Hoewel het allemaal heel veel is en het nog steeds best onwerkelijk voelt, is het vooral de blijschap die overheerst.”

Interviews: Merel Brons. Fotografie: Dafne Ederveen

