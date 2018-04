Wát een geluksvogel: man uit Eindhoven wint bijna drie miljoen euro in casino

Een avondje casino heeft voor een man uit Eindhoven wel héél voordelig uitgepakt. De man was zondagavond op een speelautomaat aan het spelen, toen hij plots de jackpot had geraakt. De prijs? 2.781.929,10 miljoen euro belastingvrij.

De man kreeg direct de cheque uitgekeerd en ging dus als miljonair naar huis.

Kleine inzet

De geluksvogel zag niet aan de roulette- of pokertafel, maar speelde op een speelautomaat met een inzet van slechts 5 euro per keer. Hoe vaak de man heeft ingezet is niet bekend.

Fantastische prijs

‘’Het is supermooi als gasten prijzen winnen en natuurlijk helemaal bijzonder als je zo’n fantastische prijs mag uitreiken”, vertelt Stefan Verhoefen aan Omroep Brabant. Hij mocht namens Holland Casino Eindhoven het geldbedrag aan de man overhandigen.

