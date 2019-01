Libelle is op zoek naar drie generaties vrouwen voor een mooi portret

Heb jij een bijzondere band met je moeder en je dochter, je moeder en je oma of je dochter en kleindochter en wil je dit vereeuwigd hebben op een prachtig portret? Dan zoeken wij jou!

Libelle zoekt uit elke provincie een familie waarvan we drie generaties vrouwen kunnen fotograferen. De foto’s zijn onderdeel van een serie in Libelle, maar misschien komen de foto’s zelfs in een museum. Vrouwen van allochtone afkomst worden nadrukkelijk uitgenodigd om te reageren.

Advertentie

Wat krijgen jullie:

Een prachtig portret van een gerenommeerd fotograaf.

Een gezellig dagje op de set, met lunch, styling en visagie.

Kaartjes voor de Libelle Zomerweek.

Wat kost het jullie:

een dagdeel aanwezig zijn in een studio (reiskosten worden vergoed)

Jullie worden kort geïnterviewd over de verschillen en overeenkomsten tussen de generaties. Voor Libelle TV worden er ook videobeelden geschoten.

Lijkt het je leuk om jezelf en je familie te vereeuwigen op beeld, geef je dan snel op. Je kunt tot 25 januari een foto van jullie drieën mailen naar onlineredactie@libelle.nl. Vergeet daarbij ook niet jullie woonplaats en leeftijden te vermelden!

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock