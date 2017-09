Borstvoedende vrouw reageert geniaal op de vraag of ze zichzelf wil bedekken

Toen Nicolle (29) borstvoeding gaf in een restaurant, vroeg een vrouw haar boos of ze zichzelf wilde bedekken om een opvallende reden. Nicolles reactie hierop, was geniaal.

De moeder gaf namelijk gehoor aan het verzoek, maar nét op een andere manier. In plaats van een dekentje over haar borst te leggen, legde ze het over haar gezicht. Nou tevreden?

Starende man

Het viel Nicolle al op dat de man van de boze vrouw naar haar borst staarde, terwijl ze haar 3 maanden oude zoontje aan het voeden was. “Ik begrijp dat mensen nieuwsgierig zijn en dat stoort me niet. Mijn zoontje zal hoe dan ook borstvoeding krijgen. (…) Maar ik denk dat zij boos was dat haar man zo naar me staarde. Hij gaf haar geen aandacht als ze aan het praten was.”

Borstvoeding enige optie na operatie

De baby was net geopereerd aan zijn tongriempje, waardoor hij niet uit een flesje kon drinken. Borstvoeding geven móést dus wel, en het was niet zo dat Nicolle met haar borst pronkte, legt ze uit. “Je kon alleen de zijkant van mijn borst zien. Dus ik bedekte mijn gezicht. Toen pakte ze haar man vast en vertrokken ze. (…) Mensen oordelen voordat ze het verhaal kennen.”

Sta je, eh, vrouwtje

Nicolle hoopt dat ze andere vrouwen, moeders, helpt om voor zichzelf en hun kinderen op te komen. “Doe wat goed is voor hen. Wil je jezelf bedekken? Prima. Wil je dit niet? Ook prima. Er is mij ook vaak gezegd dat ik hem in het toilet zou moeten voeden. Dan reageerde ik met: ‘Dat is walgelijk, zou jij in de wc eten? Waarom zou ik dan mijn kind daar eten moeten geven?'”

Bron: Daily Mail. Beeld: Facebook