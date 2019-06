Wie droomt er niet van: een ruime inloopkast met meer dan genoeg ruimte voor je kleren, schoenen en accessoires? Britney Spears heeft het en geeft ons een rondleiding middels een filmpje op Instagram.

En dankzij haar huishoudster is haar kledingkast extreem georganiseerd.

Advertentie

Rondleiding

Op Instagram deelt de zangeres een filmpje waarin ze een rondleiding geeft door haar inloopkast. Een lust voor het oog voor mensen die van structuur houden: alle kleren liggen netjes op kleur gesorteerd, dankzij Britneys huishoudster. “Ik kom net thuis en kijk eens wat de huishoudster heeft gedaan met mijn keerkast?” vertelt de zangeres in het filmpje. “Alles is per kleur georganiseerd! Alle felle prints hangen bij elkaar, alle bloemen, alle hoodies, alle blauwe, alle zwarte, alle rode, alle kleren uit de jaren 90, alle winterspullen, sweaters en jasjes.” Wat een fijne huishoudster!

Dit bericht bekijken op Instagram New Closet … A New World 😜 Een bericht gedeeld door Britney Spears (@britneyspears) op 13 Jun 2019 om 4:58 (PDT)

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP, Instagram