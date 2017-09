George en Amal voor het eerst na geboorte van tweeling op rode loper

Voor het eerst sinds George (56) en Amal Clooney (39) ouders zijn geworden van hun tweeling zijn ze weer op een rode loper gespot.

Het is alweer 3 maanden geleden dat Amal beviel van Ella en Alexander.

Gelukkig

Ze zien er stralend uit op de rode loper van het 74e filmfestival in Venetië, waar George zijn film Suburbicon promoot. Zo te zien gaat het allemaal gesmeerd in huize Clooney, want de 2 zien er stralend en dolverliefd uit. Aan Amal is nauwelijks nog te zien dat ze 3 maanden terug is bevallen van 2 kindjes. Bovendien lijkt het erop dat ze haar haren wat korter heeft laten knippen. Het staat haar in ieder geval beeldig.





En ook de onderkant van Amals jurk is prachtig:

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP