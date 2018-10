Prins George en prinses Charlotte stelen de show op bruiloft prinses Eugenie

Vandaag gaf de Britse prinses Eugenie het ja-woord aan haar man in de St. George’s Chapel, de kerk waar ook Harry en Meghan dit jaar trouwden. En dat is niet de enige gelijkenis tussen de twee bruiloften.

Prins George en Charlotte spelen namelijk ook vandaag een bijzondere rol.

Extra bijzonder

Aan het eind van de ochtend verzamelde de Britse koninklijke familie zich bij de kerk voor de bruiloft van prinses Eugenie. Een bijzondere dag voor prins Harry en Meghan, omdat ze terugzijn op de plek waar zij in mei trouwden. Ook voor Kate en William een mooie dag: hun kleine George en Charlotte waren twee van de bruidskinderen van Eugenie.

Plezier

Deze bruiloft is al de derde dit jaar voor de kleintjes, maar ze lijken er nog steeds plezier in te hebben. Vandaag waren de twee niet de enige van de familie met een bijzondere rol, ze mochten dit doen met een aantal andere neefjes en nichtjes. En dat was duidelijk heel gezellig:

Beeld: Getty.