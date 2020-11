Je zult George Clooney niet zo snel in een kapsalon tegen het lijf lopen. Niet alleen omdat de 59-jarige acteur in Amerika woont. Hij knipt al ruim 25 jaar zijn eigen haren en komt naar eigen zeggen geen kapsalon binnen.

In een interview met CBS Sunday Morning vertelt George Clooney dat hij altijd zijn haar knipt met behulp van de Flowbee, een haarknipapparaat dat in Amerika eind jaren ’80 op de markt kwam. Sinds de uitbraak van de coronapandemie heeft het apparaat een comeback gemaakt. Na het interview met de acteur kwam de Flowbee nog meer onder de aandacht en op Twitter wordt er gegrapt dat dit hét kerstcadeau van 2020 wordt.

You guys —- I always made fun of my husband who’s been using the #Flowbee since we got married, and now #GeorgeClooney on CBS Sunday Morning show just talked about how he has always used it himself! 😂

My hubs walking around feelin’ proud and vindicated now. 😂😂😂 pic.twitter.com/WYoHVrRWai

— MJ Tam 🌃 Chicagonista (@mjtam) November 30, 2020