George Clooney gaat elke nacht zijn bed uit voor zijn pasgeboren kinderen

George Clooney heeft geld genoeg om een leger aan nanny’s in te huren, maar de kersverse vader verzorgt zijn tweeling Ella en Alexander met alle liefde zélf.

Zo laat hij weten dat hij elke nacht zonder problemen uit zijn bed stapt voor zijn kleintjes.

Lekker veel opstaan

“Dat doe ik elke 3 uur”, laat de 56-jarige George weten. “En als ik niet opsta, voel ik me schuldig. Mijn vrouw is elke 3 uur bezig met voeden, dus dat is veel werk. Maar het is leuk!” Het stel is in 2014 getrouwd en in juni is mensenrechtenadvocate Amal Alamuddin bevallen van een tweeling.

Lange tijd was George één van de meest begeerde vrijgezellen van de wereld. Maar die tijden zijn voorbij. Voor George ligt die fase ‘heel ver achter hem’. “Ik ben nu echt verantwoordelijk voor twee kinderen. Ik wil ze gelukkig maken.”

Luier na luier

Toch geeft hij toe dat het best zwaar is, vader zijn van twee baby’s. “We hebben last van vermoeidheid. We zijn beiden ontzettend moe.” Maar hij is wél ontzettend handig met luiers en doet dat dus graag zelf. “Dat had ik niet gedacht.”

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP