George Clooney vertelt voor het eerst over het vaderschap: "Angstaanjagend"

George Clooney werd in juni vader van Alexander en Ella. Hij praat nu voor het eerst open over hoe hij het allemaal vindt.

“Plotseling ben je verantwoordelijk voor andere mensen, iets dat angstaanjagend is”, vertelt Clooney aan The Associated Press.

Trots

De acteur heeft sinds de geboorte nog niets aan de pers verteld over zijn ‘nieuwe leventje’. Hij benadrukt in het eerlijke interview dat hij ontzettend trots is op zijn vrouw, mensenrechtenadvocaat Amal. “Ze lijkt wel een Olympisch atleet. Ze doet het zo geweldig.”

“Momenteel is het vooral mijn taak om luiers te verschonen en een beetje rond te wandelen met de tweeling.” Toch is het een ander leven dan dat hij voor ogen had.”Ik had echt niet gedacht dat ik op 56-jarige leeftijd de vader van een tweeling zou zijn.” Hij wil daarom tegen anderen zeggen: “Maak geen plannen. Je moet altijd van het moment genieten.”

Even niet

Hij laat ook weten dat hij wat minder gaat werken. “Ik acteer bijna niet meer, om meerdere redenen, maar vooral omdat ik er weinig zin meer in heb en geen scripts heb gelezen die goed genoeg zijn.”

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: nu.nl. Beeld: ANP