Prins George steelt de show op uniek portret met troonopvolgers

Het Britse koningshuis heeft op Instagram een unieke foto gepubliceerd. Op het portret poseert koningin Elizabeth samen met haar 3 troonopvolgers.

En uiteraard steelt de kleine prins George weer de show.

Hoge leeftijd

Op het kiekje staan Queen Elizabeth (93), haar zoon prins Charles (71), kleinzoon prins William (37) en achterkleinzoon prins George (6). Elizabeth is koningin sinds 1952, maar ondanks haar hoge leeftijd zijn er geen aanwijzingen dat ze binnenkort afstand doet van de troon.

Nieuw decennium

“Een nieuw portret van Hare Majesteit de koningin en hun Koninklijke Hoogheden de prins van Wales, de hertog van Cambridge en prins George is vrijgegeven om het begin van een nieuw decennium te markeren”, schrijft Buckingham Palace bij het prachtige portret. De foto is gemaakt op 18 december tijdens de jaarlijkse kerstlunch die de Britse koningin organiseerde.

Tweede foto

Het is pas de tweede keer dat een soortgelijke foto van de koningin met haar troonopvolgers is vrijgegeven. De eerste keer was in april 2016 ter gelegenheid van Elizabeths 90e verjaardag. In 2013 is het viertal ook al samen op de foto gezet, maar volgens Buckingham Palace was dit als onderdeel van de officiële doopfoto’s van prins George.

Bron: Instagram. Beeld: Getty Images