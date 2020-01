Georgina Verbaan krijgt hartverwarmend cadeautje van haar vriendin

Georgina Verbaan heeft sinds kort een nieuwe liefde. Ze is verliefd op schrijfster Maartje Wortel. En van Maartje heeft ze nu een hartverwarmend cadeautje gekregen.

“Kijk eens wie we daar hebben”, schrijft Georgina bij een foto ervan.

Advertentie

Dikkie

Het gaat om een kettinkje, met een kat als hangertje. Die kat is niemand minder dan Prof. Dr. Laurens Verbaan, ofwel Dikkie: Georgina’s kat die in 2017 overleed. Daar was de actrice kapót van. En nog steeds is Dikkie een groot gemis in haar leven. Daarom, om de leegte een klein beetje op te vullen, dit kettinkje als eerbetoon aan Dikkie. Hóe lief van Maartje.

Dit bericht bekijken op Instagram Kijk eens wie we daar hebben. #mijnhartmijnhart ❤️ @maartjewortel Een bericht gedeeld door Georgina Verbaan (@gverbaan) op 27 Jan 2020 om 2:18 (PST)

Kat in de koelkast

Georgina’s verdriet om haar huistijger ging zo ver, dat ze zijn levenloze lijfje nog dagenlang in huis hield. “Ik bewaarde Dikkie in een leeggeruimde koelkast, op een vuilniszak en een handdoek”, omschrijft ze in het boek Onze dieren. “Het paste net. Een paar keer per dag haalde ik hem eruit om mijn gezicht in zijn vacht te drukken, tegen zijn harde koude lichaam aan. Dat lichaam was zo hard en koud door de eerste uren in de vriezer.”

Zo weet je of je kat aan het dementeren is:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram Georgina Verbaan. Beeld: Brunopress