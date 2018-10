Georgina Verbaan laat zien hoe ze met haar korte haar juist vrouwelijk én sexy is

Georgina Verbaan had ooit, in een ver verleden, nog lang blond haar. Maar nu gaat ze door het leven met een korte coupe.

En dat staat haar fantastisch.

Georgina bewijst dan ook als geen ander, met elke foto die ze plaatst van zichzelf, dat ze juist met kort haar vrouwelijk en charmant is. Het kapsel past prachtig bij haar en wat is het toch een echte schoonheid. Eigenlijk heeft ze niets nodig en dan nog is ze een van de knapste vrouwen van Nederland, nietwaar?

Bron & Beeld: Instagram