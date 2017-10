Dít deed Georgina Verbaan met haar overleden kat

Ieder huisdier verovert wel een speciaal plekje in het hart van z’n baasje. Als je kat of hond dan komt te overlijden, blijft afscheid nemen erg moeilijk. Maar wat Georgina Verbaan deed met haar kat toen ‘ie overleed, gaat wel een stapje verder. Ze stopte hem namelijk voor een paar dagen in de koelkast.

De vriendschap die ze had met haar kat Prof. Dr. Laurens Verbaan, ook wel Dikkie genoemd, was bijzonder. Ze kamde hele dagen zijn haren en waste hem een paar keer per week. Hij was haar alles. Toen hij overleed kon ze maar geen afscheid nemen toen haar kat, vertelt ze in de bundel Onze Dieren, dat gisteren op Wereld Dierendag verscheen.

Vuilniszak

De vier dagen tussen zijn overlijden en de begrafenis, bewaarde ze Dikkie op een vuilniszak en een handdoek in een koelkast. Daar liet ze het niet bij, want een paar keer per dag haalde ze hem er uit om nog even te knuffelen. Ze wilde nog even zijn zachte vacht voelen.

Pannetje soep

“Maar ik was vergeten dat ene pannetje soep uit de koelkast te halen toen ik Laurens erin schoof. De lucht was in zijn vacht getrokken”, vertelt Georgina. Maar met haar ogen dicht kon ze de zure bouillonlucht wegdenken en bij wat oude geurtonen van haar kat komen. Het verdriet om haar overleden kat was zelfs zo groot, dat ze hem ’s avonds uit de koelkast haalde en hem op en onder koelelementen naast haar bed legde. “De aanwezigheid van zijn dode lichaam stelde me gerust.”

Een beetje bizar natuurlijk, maar stiekem begrijpen we allemaal dat afscheid nemen erg moeilijk blijft. Zelfs van onze lieve huisdiertjes.

Bron: VICE. Beeld: ANP