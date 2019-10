Georgina Verbaan blikt terug op pijnlijke paleisblunder

Actrice Georgina Verbaan deelt een hilarische blunder op Instagram. Ze blikt terug op de dag dat ze bij de jaarlijkse Uitblinkerslunch van de koning en de koningin aanwezig mocht zijn.

In 2016 mocht ze samen met 27 andere ‘uitblinkers’ naar het paleis toekomen voor een bijzondere lunch. Naast het koningspaar zat ze aan tafel met onder meer Ruud de Wild, Remco Campert en Martijn Fischer. Een hele eer natuurlijk en dit ging Georgina dan ook niet in de koude kleren zitten.

Selfie op de plee

Op Instagram plaatst ze een serie foto’s van deze dag. Het 1e kiekje is een selfie van Georgina in de auto waarop ze paniekerig in de lens kijkt. De 2e foto is een selfie van Georgina op de – zoals ze het zelf beschrijft – koninklijke plee. De laatste 2 foto’s zijn groepsfoto’s van het evenement.

Te laat gekomen

Bij de foto’s schrijft ze dat ze op de beruchte dag behoorlijk wat stressmomentjes heeft ervaren en dat ze zelfs te laat kwam: “Terugblik naar de dag dat ik in een door duiven ondergescheten auto te laat bij de koning en koningin aankwam, toch tijd vond voor een selfie in de koninklijke plee, een reus op de groepsfoto leek en ik mezelf tijdens de koffie heel plots – en te dramatisch – voor de Hoogheid op de knieën wierp. (‘Meneer Campert! Meneer Campert! Uw veters zitten los!’)” Beste vriend en acteur Patrick Martens moet erg lachen om de post van Georgina. Hij schrijft: “Hahaha, te laat komen bij de koning vind ik zo grappig! Daarom zijn wij vrienden!”

