Georgina Verbaan deelt verliefde foto met déze vrouw

Voor Georgina Verbaan wordt het in ieder geval geen eenzame kerst. De actrice lijkt het wel heel gezellig te hebben met schrijfster Maartje Wortel.

De twee delen nu hun eerste foto samen.

Zoenend gespot

Het gerucht dat Maartje en Georgina samen zijn, ging al langer. Vorige week werden ze samen zoenend gespot in een kroeg in Amsterdam. Toen Georgina gevraagd werd naar haar relatie met Maartje, zei ze toen het alleen heel gezellig te hebben met de schrijfster. Inmiddels lijkt de vonk écht over geslagen te zijn.

Felicitaties

Georgina plaatste de foto op Instagram met een rood hartje erbij. BN’ers feliciteren haar massaal met dit liefdesnieuws. Onder anderen Chantal Janzen, Babette van Veen, Quinty Trustfull, Patrick Martens en Claudia de Breij reageren enthousiast onder haar foto.

Liefdesverleden

Georgina had van 2003 tot 2005 een relatie met Jort Kelder en had daarna een relatie met Rob van de Wouw, met wie ze in 2010 haar dochter Odilia kreeg.

Maartje

Maartje is bekend van de 6 boeken die ze schreef, waaronder de roman Dennie is een star, die dit jaar uitkwam. Ze wordt gezien als een van de meest kenmerkende schrijvers van haar generatie.

Georgina Verbaan over haar interesse in vrouwen:

