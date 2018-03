Verdrietig liefdesnieuws voor Georgina Verbaan

Georgina Verbaan is na 2 jaar weer vrijgezel. De actrice en haar vriend Bram zijn in goed overleg uit elkaar gegaan.

Het management van Georgina bevestigt dit nieuws vanmiddag aan Shownieuws. Ruim 2 jaar waren Georgina en Bram een setje en ze woonden ook al enige tijd samen. Wat de reden is van de breuk, is niet bekend, maar het management zegt in een verklaring: “Bram en Georgina hebben in goed overleg besloten hun relatie te beëindigen, maar blijven liefdevol betrokken in elkaars levens.”

🌴 Een bericht gedeeld door Georgina Verbaan (@gverbaan) op 28 Aug 2017 om 6:57 (PDT)

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.