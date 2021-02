Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week: Ingeborg werd verlaten door haar man voor een andere vrouw: “Je kunt niet van je kinderen verlangen dat ze die leegte opvullen.”

Ingeborg (51): “Wat is het moeilijk geweest, het afgelopen jaar zonder Evert. De man met wie ik twintig jaar getrouwd was toen hij vertelde dat hij van een andere vrouw was gaan houden en samen met haar verder wilde. Als hij zoiets zegt, dan is hij er honderd procent zeker van en dan kan niemand hem meer van zijn voornemen afbrengen. Ik heb niet eens geprobeerd om hem tegen te houden. Ik was te verlamd van verdriet en van angst voor een leven zonder hem.

Onze jongste dochter was als laatste van de drie kinderen een halfjaar eerder op kamers gegaan en ik was nog steeds niet gewend aan een huis zonder kinderen. Dat was afgelopen februari. Daarna heeft het jaar verschrikkelijk lang geduurd. De kinderen kwamen zo vaak mogelijk naar huis, maar ze hebben het alledrie druk met hun studie en alles er omheen. Trouwens, je kunt niet van je kinderen verlangen dat ze de leegte in je leven opvullen.”

Vakantie

“Toen kwam de zomer. “Mam, ga nou op vakantie”, zeiden de kinderen. Zelf zaten ze vol plannen: zeilen met vrienden, liften naar Italië… Ze vonden het maar niets dat hun moeder thuis bleef zitten, maar ik heb het toch gedaan. Ik had geen zin om mijn koffer te pakken en ergens anders eenzaam te zijn. Ik heb op huizen van de buren gepast en hun huisdieren verzorgd. Na de zomer kwam de verjaardag van mijn man. Een dieptepunt. Daarna mijn eigen verjaardag en de verjaardagen van de kinderen.”