Gepeste Kaya (20) deelt liefdesbrieven uit op het station: 'Ik móet dit doen'

Kaya (20) uit Doetinchem is zo ongeveer haar hele leven lang gepest. Al vanaf groep 2 en nog krijgt ze soms vervelende opmerkingen naar haar hoofd geslingerd.

Daarom staat ze vandaag op Utrecht Centraal, om liefdesbrieven uit te delen. De brieven zijn eigenlijk geen echte liefdesbrieven, maar verhalen van mensen die gepest worden. Kaya: ‘Ik moet dit doen.’

Speciaal voor iedereen

Kaya deelt op deze Valentijnsdag witte enveloppen uit, met rode en zilveren hartjes erop. Wat er op de kaarten staat? Lieve teksten zoals ‘Speciaal voor jou’. Kaya deelde de enveloppen uit aan iedereen die ze tegenkwam, lezen we op RTLnieuws.nl.

Brieven van gepeste mensen

De brieven zijn geschreven door mensen die net als Kaya zijn gepest. Heel verdrietig. Ze vertellen in de brieven over de vervelende bijnamen die ze kregen, de eenzaamheid die ze voelden en de schaamte.

Vanaf de basisschool

Het pesten begon bij Kaya al op de basisschool. Daar zaten volgens haar ‘vooral kinderen van rijke ouders’. Kaya’s ouders hadden niet zoveel geld. Ze droeg daarom geen dure kleding en ging niet zo vaak op vakantie. Daarom viel ze op. “Ik werd dik genoemd, lelijk.” Kaya heeft reuma en zit in een scootmobiel. Kinderen noemden haar ook wel ‘een aansteller’.

Doodsbang

Op een gegeven moment was Kaya doodsbang en durfde ze niet eens door de gang te lopen van haar eigen huis. Kaya besloot zich aan te sluiten bij een stichting die jongeren stimuleert in actie te komen voor dingen die ze belangrijk vinden. Daarom stond ze vanochtend met maar liefst 400(!) liefdesbrieven op het station van Utrecht Centraal. De reacties? Mensen huilden, waren geraakt. “Een vrouw verteld over haar zoon, die heel erg is gepest.”

Kaya wil met haar actie laten zien hoe vaak pesten nog voorkomt. En hoe erg het is als je gepest wordt. Toch eindigen alle brieven positief: ‘Iedereen is er sterker uitgekomen’. Net als de dappere Kaya zelf.

Bron: RTLnieuws.nl. Beeld: iStock, Instagram