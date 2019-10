Prachtig: gepeste Kiyan overladen met steun na oproep van zijn zus

De 16-jarige Kiyan wordt al jarenlang gepest, waardoor hij zelfs meerdere malen is opgenomen in de jeugdpsychiatrie. Voor zijn zus Lenka was de maat onlangs vol. Op Instagram plaatste ze daarom een oproepje, waarin ze liefde voor haar broertje vraagt. Het effect van het oproepje is hartverwarmend.

De Vlaamse Lenka laat door deze actie zien dat sociale media ook heel veel mooie kanten heeft.

Pesterijen

Al jarenlang is Kiyan het slachtoffer van heftige pesterijen. Omdat het gepest hem ontzettend raakt, is de 16-jarige Vlaming al meerdere keren opgenomen in een psychiatrische instelling om met zijn depressieve gedachtes om te leren gaan. Toen hij onlangs een foto van zichzelf op Instagram plaatste, werd de jongen wederom het mikpunt van – ditmaal online – pesterijen. En dat ging voor zijn 18-jarige zus Lenka te ver.

Oproep

Ze besloot daarom haar frustraties op Twitter te plaatsen, waarin ze liefde en steun voor haar broertje vroeg. “Mijn broer (16) leeft al jaren met een depressie, wordt jaren gepest, werd al meerdere keren opgenomen in een jeugdpsychiatrie en dan zie je als oudere zus deze reacties onder een foto die hij plaatste op Instagram. Het enige wat ik kan doen is hiervan walgen”, schrijft ze.

Liefde en steun

Het bericht ging viraal. Want de Instagramfoto van haar broertje werd na haar tweet overspoeld met liefdevolle berichten. De foto is inmiddels al ruim 35 duizend keer geliked en voorzien van allemaal steunende berichten. “Laat niemand je glimlach wegnemen”, schrijft iemand. Veel anderen plaatsen hartjes onder de foto.

Hart onder de riem

Lenka laat op Twitter weten overrompeld te zijn door alle liefde voor haar broertje. Ze steekt via HLN andere slachtoffers van (online) pesters een hart on de riem. “Probeer je er niet door te laten raken en laat je zeker niet doen. Je staat er niet alleen voor. Maar vooral: Geef nooit op!”

View this post on Instagram Kiyan De Laet A post shared by Kiyan De Laet (@kiyan.dl) on Oct 24, 2019 at 4:31am PDT

Aan alle mensen die lieve berichtjes sturen: Ik probeer er zoveel mogelijk te lezen en erop te reageren maar er komen er zoveel binnen dat ik ze amper nog kan bijhouden! Toch wil ik via deze weg nogmaals iedereen bedanken!! Love y’all 🖤 — Lenka (@lenkadelaet) October 27, 2019

Bron: HLN, Metro. Beeld: iStock