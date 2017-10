Dít doet Geraldine Kemper altijd voor ze gaat slapen

BNN-presentatrice Geraldine Kemper heeft naar eigen zeggen een dwangneurose. Waar op de wereld ze ook verblijft, voor ze gaat slapen móet ze eerst onder haar bed kijken. “Waarom weet ik ook niet precies. Ja, of er iemand onder ligt, waarschijnlijk”, aldus de presentatrice.

“Het is een dwangneurose, daar ben ik wel gevoelig voor”, vertelt de 27-jarige Volendamse in een interview met het tijdschrift Viva. “Vooral vroeger had ik daar last van. Moest ik van mezelf tot acht tellen bij alle deuren en ramen. Toen dacht ik altijd: ik wil later nooit een groot huis, want dan zit ik met al die ramen. Nu heb ik er alleen nog last van in periodes van stress, als ik te hard heb gefeest, of als ik heel moe ben.”

Bron: Viva. Beeld: ANP