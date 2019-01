Geraldine Kemper deelt hilarische verspreking van moeder op Whatsapp

In alle snelheid kan er bij het sturen van berichtjes op Whatsapp weleens wat misgaan. In zo’n geval kan één verkeerde letter al een heel ander gesprek opleveren. Dat bewijst de hilarische foto van Geraldine Kemper.

De moeder van Geraldine wilde haar dochter een heel lieve vraag stellen, maar dat pakte een beetje anders uit. Op Instagram Stories deelt de presentatrice een screenshot waarop te zien is dat haar moeder haar wil vragen of ze ergens is geweest, maar in plaats van ‘ben je hier geweest?’ stuurt ze, ‘ben je hoer geweest?’. Ze herstelt zich meteen, maar dat maakt het niet minder grappig:

Advertentie

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Shownieuws.nl. Beeld: ANP