Gerard Ekdom laat met foto van vroeger zien hoeveel hij eigenlijk is afgevallen

Je valt niet van de ene op de andere dag 10 kilo af. Het kan vaak jaren duren voordat je de resultaten bereikt die je in je hoofd hebt. Dat laat ook radio-dj Gerard Ekdom zien op Instagram.

Gerard Ekdom is al jaren een van de bekendste radio-dj’s van Nederland, maar omdat hij nu ook steeds vaker te zien is op televisie, kunnen we hem niet anders voorstellen dan hoe hij er nu uitziet.

Maar: de verschillen met zijn uiterlijk in 2009 zijn best groot. Op Instagram deelt Gerard een kiekje uit de oude doos waarop hij duidelijk flink wat kilootjes zwaarder is. Hij schrijft bij de foto: “Foto uit 2009 waaruit blijkt dat ik toen nog een ‘big hunk o’ love’ was…”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTLBoulevard.nl. Beeld: ANP.