Gerard Ekdom neemt emotioneel afscheid op zijn laatste werkdag bij Radio 2

Gerard Ekdom presenteerde vandaag zijn laatste ochtendshow op Radio 2. Met zijn warme, vertrouwde stem nam hij na drie jaar afscheid van zijn collega’s en trouwe luisteraars.

Hij draaide tot slot het nummer The bridge van Elton John. Want nu durft hij die brug naar de commerciële radio eindelijk over, zo legde hij uit in een studio vol met collega’s en geliefden zoals zijn vrouw Nicole.

Hoogtevrees

“Het was een mooie, lange reis bij de publieke omroep, maar nu ga ik voor het avontuur”, aldus de radio-dj, die ondanks het emotionele moment geen traantje liet. “Ik had die brug al heel lang zien staan, maar de fundering was niet goed. Ik had hoogtevrees, ik durfde er niet over. Nu is de brug steady. Ik ga naar de overkant. Naar het avontuur. We gaan het gewoon doen.” Vervolgens gaf hij Nicole, die het er zichtbaar moeilijk mee had, een dikke zoen.

Radio 10

Nu gaat Gerard heerlijk vakantie vieren. We hoeven hem niet al te lang te missen: vanaf september is ‘ie iedere ochtend tussen zes en tien uur op Radio 10 te horen.

