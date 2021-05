Gerard Ekdom over de Songfestivalquiz: “Haalt zoveel herinneringen op”

Gerard Ekdom voorziet Songfestival-fans van de ultieme warming-up voor het Eurovisie Songfestival. Vanaf 1 mei is hij drie zaterdagen op rij te zien op SBS6 met De Radio 10 songfestivalquiz. In deze hilarische quiz ontvangt Gerard oud-deelnemers en bekende songfestivalliefhebbers – zoals Getty Kaspers en Martien Meiland – voor een muzikale strijd.

Wij belden met Gerard om songfestivalherinneringen op te halen én voor een voorproefje.

Wat betekent het songfestival voor jou?

“Ik kijk het ieder jaar. Deels vanwege mijn beroep, maar ook uit nationaal belang. Je bent toch benieuwd: wat gebeurt er? Wat draagt iedereen? Hoe doet Nederland het? En wat voor hysterische optredens gaan we van andere landen zien? Dat wil ik altijd toch wel graag weten. Ik heb zelfs op vakantie op Ibiza eens gezegd: ‘jongens, vind een televisie, we moeten het Songfestival zien!’ Zo belangrijk vind ik het stiekem toch wel. En ik vind het ook gewoon hilarisch. Ik lach me kapot om sommige optredens.”

Welk optreden is je erg bijgebleven?

“In het begin was alles op het Songfestival vooral erg hysterisch. Weten we nog dat Mrs. Einstein meedeed met Niemand heeft nog tijd? Of de Drie J’s, Sieneke en de Toppers? Toch zijn er niet echt optredens van Nederland die ik echt slecht vond. Vanaf de deelname van Anouk in 2013 heb ik zelfs alleen maar het gevoel gekregen dat de Nederlandse inzendingen beter en beter werden. The Common Linnets, Douwe Bob en vervolgens Duncan Laurence als toppunt. Arcade zal voor mij voor altijd een gouden glans hebben. Ik weet nog dat ik het voor het eerst hoorde en dacht: al wordt dit nummer laatste, het maakt me niet uit. Dit is gewoon fantastisch. En nog altijd heb ik kippenvel als ik het hoor.”

Je komt vanaf 1 mei met De Radio 10 Songfestivalquiz. Heb je een vraag voor de Songfestivalfans waarmee ze zich een beetje kunnen opwarmen voor de echte quiz?

“Ik heb wel duizenden vragen. Hoe veel mensen zaten er onder de jurk van Linda Wagenmakers, bijvoorbeeld? (Dat waren er twee.) Weet je nog waarom de uitzending na het nummer van Linda werd afgekapt? (De vuurwerkramp vond plaats en er werd overgeschakeld naar live verslaggeving vanaf de ramplocatie.) Waarom deden we in 1992 niet mee met het songfestival? (Het muziekfestijn viel op 4 mei.) En herinner je je nog met welk nummer Clouseau meedeed aan het Songfestival? (Dat was Geef het op, het werd zestiende.) “

Wat heerlijk, al die herinneringen. Hoe was het voor jou om dit alles te herbeleven tijdens de opnames van de Songfestivalquiz?

“Het bracht zo veel herinneringen naar boven. Ik zag mezelf weer zitten als kind, met natte haren en in mijn pyjama op de bank. Ik heb echt genoten van alle nostalgie: van de beelden van kleine podia met een orkestbak en drie bloemstukken, van de danspasjes van Sandra en Andres, van I see a star van Mouth & MacNeal – een nummer waarvan ik allang weer was vergeten dat het in het Engels werd gezongen. Het was waanzinnig leuk om al die beelden weer te zien. Inmiddels is het Eurovisie Songfestival zo’n groot circus met alles erop en eraan. Ik merkte dat ik alweer veel was vergeten uit de tijd dat het nog een kneuterig televisieprogramma was. Maar tijdens de quiz gingen er weer veel laatjes open in mijn herinneringen en ik gok dat dat bij de kijkers ook zal gebeuren.”

Ooit bracht je als grap een onvervalste kersthit uit onder het pseudoniem Gary Fomdeck. Gaan we jouw alter ego ook eens op het Songfestival zien?

“Haha! Nooit! Het blijft een mooie grap en afgelopen jaar heeft het liedje de 1 miljoen streams gepasseerd. Wie had dat gedacht. Het is voor veel mensen echt een guilty pleasure nummer geworden. Ik had het helemaal zelf geschreven en ben daar nog altijd trots op. Maar het songfestival? Dat zie ik niet gebeuren.”

De Radio 10 Songfestivalquiz is vanaf 1 mei drie zaterdagen op rij te zien op SBS6 vanaf 20:30 uur, gevolgd door De Beste Liedjes van het Songfestival dat wordt gepresenteerd door Jeroen van der Boom.

Interview: Eva Breda. Beeld: Sbs6.