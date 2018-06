Gerard Joling en Gordon tóch weer samen op televisie

Het leek er even op dat Gerard Joling en Gordon na het veelbesproken boek van Gordon niet meer samen te zien zouden zijn op televisie, maar nu lijkt daar toch verandering in te komen. De twee zouden namelijk toch ja hebben gezegd tegen een nieuwe televisieklus.

Die televisieklus is een andere klus dan je van de twee gewend bent. Ze gaan geen ouderen helpen of op bijstandsniveau leven, nee de twee zijn vanaf het einde van de zomer te zien als coaches in ‘The Voice Senior’. Samen. In één stoel.

Oude bekenden

‘The Voice Senior’ is wereldwijd voor het eerst te zien in Nederland. Voor de talentenjacht voor kandidaten van 60 jaar ouder zijn wat oude bekenden benaderd. Zo zullen naast Gerard en Gordon ook Angela Groothuizen, Ilse DeLange en Marco Borsato plaatsnemen op een rode coach-stoel.

Anders dan anders

De talentenjacht ziet er wel iets anders uit dan de reguliere versie. Zo zijn de eerste twee rondes net als in ‘The Voice’ de ‘blind auditions’ en de ‘knock-outs’, maar vervolgens vindt er een grote finale met acht kandidaten plaats. De kandidaat die wint mag een EP opnemen welke hij of zij op vinyl uitgereikt krijgt en mag daarnaast optreden op het ‘Muziekfeest van het Jaar’. Het programma is vanaf 24 augustus te zien op RTL 4.

Bron: RTLBoulevard.nl. Beeld: ANP.