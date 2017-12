Gerard Joling, de goede vriend van Gordon die ook meewerkt aan het programma ‘Gordon Gaat Trouwen’, denkt dat het huwelijk niet vol rozengeur en maneschijn zal zijn.

Hij zegt dat hij niet verwacht dat Gordon lang getrouwd zal blijven, of dat nou met Rogier of met Manuel is.

Twee weken

“Het huwelijk zal 2 weken duren, denk ik”, aldus Gerard. Waarom hij dat denkt? Hij windt er geen doekjes om: “Ik schat de kans van slagen laag in, want ik denk dat het heel moeilijk is om in zo’n korte periode met korte dates de liefde te vinden. Dan moet er gewoon direct gevoel bij zijn. Of er gevoel was? Ik geloof het niet.” Of er ook een keer een ‘Geer Gaat Trouwen’ gaat komen? Nee. “Voor geen prijs, op deze manier zou dat niet kunnen.”

Spanning

Vanavond om 21.30 zien we of Gordon voor de rustige Rogier van der Linden (41) kiest of toch voor de charmeur Manuel Chiavi (34) gaat. Ruim 30 procent van de kijkers zegt volgens het AD dat Gordon voor geen van beiden zal kiezen en alleen naar huis gaat.

Dank #williamruttenphotography zit iedereen er klaar voor? Vanavond een moeilijke keuze #gordongaattrouwen Een bericht gedeeld door gordonheuckeroth (@gordonheuckeroth) op 7 Dec 2017 om 12:11 PST

Bron: Televizier. Beeld: ANP