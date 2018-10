Raar maar waar: Gerard Joling is aan het daten met déze oude bekende

Ken je die mop van Gordon die ging trouwen in Zuid-Afrika? Juist, we weten allemaal dat dat niet gebeurde en hij niet in het huwelijksbootje stapte met Rogier.

Maar nu lijkt Rogier het ineens heel gezellig te hebben met een andere BN’er.

‘Het weekje wel’

Rogier plaatste op Instagram namelijk een aantal foto’s met niemand minder dan Gerard Joling. De twee hebben op het zonnige Gran Canaria tijd samen doorgebracht en dat was volgens Rogier “het weekje wel”. Of de twee echt samen op vakantie waren, of dat ze elkaar ‘toevallig’ tegen het lijf zijn gelopen, is niet helemaal duidelijk. RTL Boulevard vroeg de ex-aanstaande van Gordon of de twee een relatie hebben. Daarop antwoordde hij: “Wie weet, eerst elkaar beter leren kennen.”

Drankje

En daar wachten ze niet lang mee, want Rogier vertelt ook dat ze binnenkort weer samen wat gaan drinken. Dat belooft wat!

Dit bericht bekijken op Instagram 4everjong #stoffer @gerard_joling #banaan @cinlala Een bericht gedeeld door Rogier van der Linden (@rogier_van_der_linden) op 11 Okt 2018 om 2:23 (PDT)

Bron: Instagram & RTL Boulevard Beeld: ANP & Instagram