Waarom Gerard Joling niet welkom is bij Humberto's Late Night

Gerard Joling en Gordon hebben een nieuw programma: Geer & Goor Stevig Gebouwd.

Gordon mocht dit komen aanprijzen bij Humberto’s talkshow RTL Late Night, maar Gerard was niet welkom. Dat kan de zanger niet bepaald waarderen.

Toch maar niet

Aanvankelijk zou Gerard wel te gast zijn in het programma, maar omdat hij vorige week bij het praatprogramma van Eva Jinek al heeft verteld over de nieuwe show, werd hij afgezegd door de redactie van RTL. En dat terwijl zijn ‘nieuwe Geer & Goor’ óók bij RTL te zien zal zijn.

Geen promotie

”Ongelooflijk, hoe arrogant en kleinzielig”, zegt Joling. “Dat begon vorige week dus al. Ik zeg altijd: ‘Jongens, donderdag gaan we weer beginnen, hoe méér promotie hoe beter.’ Maar daar dachten ze dus meteen al anders over.”

Druk

Volgens Joling voelt Humberto de druk om te scoren met het nieuwe seizoen. “Daar word ik dan over gebeld, door de redactie, en dan weer iemand van de redactie. Op een gegeven moment ben ik er dan wel klaar mee en zeg ik: ‘Je kan ook zeggen dat het leuk was bij Jinek. En bedankt voor de reclame die je daar hebt gemaakt, Gerard!’ Ja, dat is toch allemaal niet te geloven?’”

Reactie

Humberto heeft gereageerd op het commentaar van Geer: “Gerard is altijd welkom hoor. Hij mag altijd weer terugkomen, maar dan voor iets anders. Voor een andere keer. Twee keer hetzelfde verhaal binnen een paar dagen is een beetje te veel. We zeiden: ‘Als je twee keer het verhaal moet vertellen, is dat misschien niet zo handig. Laten we dan gewoon Gordon een ander verhaal laten vertellen’.”

