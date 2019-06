Gerard Joling deelt prachtig eerbetoon aan de overleden Martine Bijl

Maandag kwam het verdrietige bericht naar buiten dat Martine Bijl op 71-jarige leeftijd is overleden. Op Instagram deelt Gerard Joling een mooi eerbetoon.

“Lieve Martine, wat hebben we altijd van je genoten met alles wat je deed!”, schrijft Gerard bij een lief kiekje van het tweetal.

Herinneringen

Gerard is erg geschrokken van het verdrietige nieuws. Met 2 mooie foto’s brengt hij een hommage aan de presentatrice. “Deze foto is gemaakt op 30 mei 1980 waar ik voor het eerst meedeed aan een talentenjacht voor televisie.” Gerard wenst alle nabestaanden veel sterkte.

Hersenbloeding

In september 2015 kreeg Martine een hersenbloeding. Na deze bloeding kampte ze met veel complicaties en kon ze haar oude leven maar moeilijk weer oppakken. Ze schreef een boek over de gevolgen van haar hersenbloeding, het revalideren en de depressie die ze hierdoor kreeg. Donderdag is ze in het bijzijn van haar familie in haar eigen atelier in Maarssen overleden aan de complicaties van de hersenbloeding.

