Gerard Joling reageert aangeslagen op inbraakpoging

De schrik zit er goed in bij Gerard Joling. De 59-jarige zanger werd zondagavond compleet overrompeld toen een onbekende vrouw zijn woning in Aalsmeer binnendrong. In een interview met RTL Boulevard laat hij weten wat er zich precies die avond afspeelde.

Gerard deed zondag nietsvermoedend de deur open toen er een vrouw aanbelde. Voordat hij wist, stond de dame midden in zijn woonkamer.

Advertentie

Buurman gebeld

Misdaadverslaggever John van der Heuvel sprak met Gerard over de inbraak. “De vrouw liep naar binnen met een vage babbeltruc. Ze deed heel familiair met Gerard. Hij dacht eerst dat het misschien iemand uit de buurt was,” zo legt John uit. “Gerard wist niet wat hem overkwam en raakte een beetje in paniek. Hij heeft toen de vrouw in zijn woonkamer stond de buurman gebeld. Die is direct met twee zoons richting de woning gekomen.”

Wellicht voorverkenning

Hoewel de vrouw niets heeft meegenomen uit zijn woning, is Gerard erg geschrokken. “Dit voelt niet goed,” zegt John. “Het lijkt heel doelgericht. De vraag is wat de vrouw in de woning deed. Misschien was het een voorverkenning of wilde ze handlangers binnenlaten. Op camerabeelden is te zien dat de vrouw niet alleen bij de woning arriveerde.” Gerard heeft dinsdagmiddag aangifte gedaan bij de politie. Zij nemen zijn aangifte in behandeling.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress