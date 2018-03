Gerard Joling laat Samantha Steenwijk zien dat hij nog steeds kan kunstschaatsen

We kennen Gerard Joling natuurlijk vooral grappend en grollend, maar dat hij aardig kan schaatsen, dat laat hij het afgelopen weekend toch even mooi zien.

Samen met Voice of Holland-finalist Samantha Steenwijk staat de zanger en presentator op het ijs. En hij vindt het fantastisch, in tegenstelling tot Samantha: “Ik was liever gaat wakvissen, maar jij bent daar niet zo goed in heb ik gehoord. Je vist altijd achter het net”, grapt ze.

Gerard Joling, die natuurlijk al vijf seizoenen lang Sterren Dansen op het IJs presenteert, laat gelijk even zien dat hij misschien niet kan wakvissen, maar zeker wel kan schaatsen.

Wiebelend over het ijs

Eerst is hij nog even wankel, maar daarna laat hij een trucje zien waar vele van ons een puntje aan kunnen zuigen. “Dat kan ik niet hoor”, roept Samantha nog naar de camera. Wij ook niet, Sam, geen zorgen. Well done, Geer!

Beeld: Instagram.