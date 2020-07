Wie o wie is toch de vierde persoon die het juryteam van The voice senior compleet maakt? RTL hintte er al op, maar het hoge woord is eruit: niemand minder dan Gerard Joling neemt het jurystokje over van Marco Borsato.

Naast Angela Groothuizen, Frans Bauer en Ilse DeLange gaat Gerard dus de senioren begeleiden in het nieuwe seizoen van de talentenjacht.

Gerard Joling in The voice senior

Helemaal nieuw is deze klus niet voor Geer. In het eerste seizoen deelde hij al de jurystoel met Gordon, maar nu komt hij solo terug. Aan RTL Boulevard laat Gerard weten dat hij zin heeft in de klus. “Fantastisch om te zien dat ouderen mensen nog steeds te kracht hebben om te gaan zingen.”