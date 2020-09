Gerard Joling blundert in ‘The Voice Senior’: “Ik schaam me dood”

Fouten maken we allemaal. En toch doen we het meestal liever niet. Gerard Joling kan vrijdagavond in The Voice Senior ook wel door de grond zakken na een behoorlijke blunder.

Wat is nu het geval? Hij herkent de schrijver van een van zijn grootste hits niet.

Advertentie

Zanger, tekstschrijver en producer Henny Thijssen besloot dit jaar de stoute schoenen aan te trekken en mee te doen aan de Blind Auditions van The Voice Senior. Met succes, want meerdere coaches drukken en draaien voor de artiest.