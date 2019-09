Volgers valt aan ‘zwembroekfoto’ van Gerard Joling op hoe slank de zanger is

Gerard Joling is op vakantie in Marokko en geniet daar van heerlijk zonnig weer. Een foto in niets meer dan een zwembroek kan dan ook niet ontbreken.

Gerard wordt na het delen van een ‘zwembroekfoto’ bedolven onder de positieve reacties.

‘Ziet er goed uit, Geer!’, klinkt het massaal. ‘Je bent helemaal strak!’. De Topper geniet van de zon en is de laatste tijd druk bezig geweest met de lijn. Nou, het resultaat mag er wezen. Gerard ziet er fitter uit dan ooit. Want… Zien we daar nou een sixpack?

Bron: Instagram. Beeld: ANP