Op een gegeven moment vond dochter Veronique dat haar moeder Gerda (61) en buurman Ben (61) wel lang genoeg om elkaar heen hadden gedraaid. Dus vroeg ze Ben op de man af wat hij nou met haar moeder van plan was.

Gerda: “In 2005 verhuisde ik met mijn dochter en zoon naar een ander huis in Veldhoven. Ik was toen 49 en wilde, samen met de kinderen in een eigen koophuis een nieuwe start maken. Mijn man, hun vader, was een tijdje ervoor na een langdurig ziekbed overleden. Het contact met de buurt was heel goed, ook met buurman Ben. We zwaaiden altijd vriendelijk naar elkaar en hielden tijdens vakanties elkaars voortuin bij. Soms maakten we een praatje, maar niet vaak. We werkten allebei fulltime en in het weekend zat hij bij familie in Twente en ik bij mijn vriend met wie ik een latrelatie had. Tien jaar lang heb ik Ben dan ook geen seconde gezien als meer dan die aardige buurman. Onze gezamenlijke huishoudhulp dacht daar anders over en greep haar kans toen mijn relatie strandde. Ze vond het maar gek dat er twee zulke leuke vrijgezellen naast elkaar woonden, dus nodigde ze ons uit voor een etentje. Een plannetje dat ze samen met mijn dochter van toen begin twintig bekokstoofd had, bleek later. ‘Volgens mij probeerde de schoonmaakster ons koppelen’, zei ik na afloop tegen Ben. We moesten er hard om lachen en daarna gingen we allebei weer door met ons eigen leven.”

Onverwachte zoen

“Net nadat mijn moeder was overleden, hoorde ik van onze hulp dat ook Bens moeder op sterven lag. Op oudejaarsavond, nu drie jaar geleden, zagen we hem thuiskomen, alleen in zo’n koud huis. ‘Nodig hem toch bij ons uit mam’, zei Veronique, die weer bij mij woonde nadat haar relatie gestrand was. Dat deed ik en met z’n drieën hebben we het nieuwe jaar ingeluid. “Zeg, is hij nou niet wat voor jou?”, vroeg Veronique nadat Ben naar huis was. Ik wuifde het weg. “Nee joh, daar moet ik op mijn leeftijd toch niet meer aan denken.” Toch zochten Ben en ik elkaar na die gezellige avond vaker op. Eerst ging hij mee mosselen eten met mijn collega’s, daarna gingen we samen skiën in Bottrop. Het voelde zo fijn en vertrouwd met hem, dat ik er na al die jaren opeens wel voor openstond. Heel gek. Na het skiën heb ik hem thuis voor de deur gezoend, als bedankje voor de leuke dag samen. Hij reageerde zo verschrikt dat ik dacht: verdorie. Veronique zag het meteen aan mij toen ik thuiskwam ‘O, je bent verliefd hè?’ ‘Laat maar’ zei ik, ‘ik heb het helemaal verknald.’”