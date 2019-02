Gerdien (58): 'Ik vind dat mijn dochter en schoonzoon te weinig tegengas geven'

Iedereen heeft een verhaal. Groots en meeslepend of juist klein en ontroerend. Deze week het verhaal van Gerdien, die zich zorgen maakt over haar verwende kleindochter.

“Ik was zo blij toen mijn eerste kleinkind werd geboren. Een meisje. We hadden er zo lang op gehoopt, maar mijn dochter kreeg de ene miskraam na de andere. Echt ontspannen waren de eerste maanden dus niet. De bevalling verliep gelukkig zonder problemen. Daar lag ze, mijn kleindochter, in de armen van mijn stralende dochter. Ik was de trotse oma die oppaste en van haar kleinkind genoot.”

Concurrentiestrijd

“Er was natuurlijk nog een oma, de moeder van mijn schoonzoon, en op de een of andere manier was er vanaf het begin een soort concurrentiestrijd tussen ons. Als ik een truitje voor de baby kocht, kwam oma Utrecht een week later met drie truitjes aanzetten. Mijn dochter vond dat vervelend, maar ze durfde er niet goed iets over te zeggen. Mijn schoonzoon hield zich erbuiten want die had geen zin in problemen met z’n moeder.”

Verwennerij

“Het werd er niet beter op toen mijn kleindochter ouder werd. Ze hoefde maar te zeggen dat ze iets leuk vond en een week later kwam oma ermee aanzetten. Op haar verjaardag wisten we tevoren al dat wat wij gaven niets was vergeleken bij de step, het fietsje, de nieuwste Barbie compleet met outfit, die ze van oma Utrecht kreeg. Ik denk dat mijn dochter en schoonzoon hadden moeten ingrijpen, maar dat deden ze niet. Ze hebben maar één kind en zij móet het leuk hebben. Dus is oma Utrecht doorgegaan met die verwennerij.

Rijke oma

“Mijn kleindochter is nu 10 en voor mijn gevoel is ze veel te veel bezig met materiële zaken. ‘Mijn oma Utrecht is rijk’, hoorde ik haar laatst tegen een vriendinnetje zeggen. ‘Van haar krijg ik alles wat ik wil!’ Ze zijn ook al samen naar Disneyland geweest. Ze mag vriendinnetjes meenemen om ergens pannenkoeken te eten en vorige maand ging ze met oma naar een modeshow voor kinderkleren, waarvan ze natuurlijk niet met lege handen thuiskwam.”

Verdriet

“Ik vind dat mijn dochter en schoonzoon te weinig tegengas geven. Zij zullen toch ook wel zien dat hun verwende dochter een niet altijd even aardig kind aan het worden is? Dat doet me verdriet, vooral omdat ik denk dat ze daar later zelf veel last mee gaat krijgen.”

Tekst: Tineke Beishuizen. Beeld: iStock