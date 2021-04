Géri (61) had jaren een relatie met een narcist. Maar nadat zij eindelijk de kracht vond om een punt achter die relatie te zetten, blééf zij op verkeerde mannen vallen. Dankzij zelfonderzoek en begeleiding wist zij dat patroon te doorbreken.

Géri: “Ik kom uit een christelijk milieu waar het de norm was dat je vanaf je 20e een vriend had, waarmee je trouwde. Ik was 23 en had nog geen relatie. Een goed zelfbeeld ook niet, trouwens. Maar toen ontmoette ik Paulo. Eindelijk was er iemand die oog voor me had en met wie ik kon trouwen. Dat hij een narcist was, had ik toen nog niet door.”

“Ik was eerder gefascineerd door Paulo. Hij kwam uit Italië en was hoffelijk naar mij. Ik was dat allemaal niet gewend. Ook had hij veel meegemaakt. Dat zorgde ervoor dat ik ook medelijden met hem had en het gevoel had dat ik voor hem moest zorgen.”

Minder leuke kant

“Ik bleef dus bij hem. Deels om wie hij was, maar ook omdat ik het gevoel had dat ik niet anders kon. Ik was met hem naar bed geweest en mijn ouders zeiden dat dat voor God betekende dat je getrouwd was. Ik mocht dan ook niet meer thuis komen en had geen keuze meer; ik moest verder met deze man.”

“Soms zag ik wel dat Paulo ook een minder leuke kant had. Zo waren we eens samen aan het behangen en ga ik hem de schaar ‘niet snel genoeg’. Hij sprong uit zijn vel, noemde me dom en schold me uit. Ik schrok heel erg van zijn buitenproportionele woedeaanval. Maar even later was hij weer de liefheid zelve. Het speet hem ontzettend, hij was gewoon hongerig, het zou niet meer gebeuren. Maar de eerste barstjes waren gekomen.”

Ik raakte geïsoleerd

“Kort daarna kwam ik een jongen tegen in de bus waar ik heel vroeger eens mee had gekust. Toen ik dat aan Paulo vertelde, ging hij opnieuw door het lint. Ik mocht met niemand meer praten. En als ik dat tóch zou doen, kwam hij er wel achter, dreigde hij. Dat was heel intimiderend.”

“Dat patroon zette zich voort. Hij controleerde me continu, belde mij de hele dag en als ik niet opnam, werd hij woest. Ik mocht nergens naartoe en ik moest precies vertellen wanneer ik weer thuis zou zijn als ik even boodschappen ging doen. Ik moest zelfs de bruiloft van mijn beste vriendin missen. Niet alleen omdat ik niet mocht gaan van Paulo, maar ook omdat ik onder de blauwe plekken zat. Geweld was inmiddels ook een onderdeel van zijn woedeaanvallen. Ik raakte geïsoleerd en werd een schim van mezelf.”

Narcisme

“Waarom ga je dan niet weg? Achteraf heb ik mezelf dat vaak afgevraagd. Ik werkte destijds in een vrouwengevangenis en las in dossiers over vrouwen die heel ver gingen voor mannen. ‘Dat zal mij nooit overkomen’, dacht ik steeds. Maar ondertussen zat ik er middenin. Ik bleef voor mezelf goedpraten waarom het oké was. Het was de taalbarrière, het cultuurverschil, zijn jeugd, míjn fout… Allemaal excuses omdat ik kon bevatten noch accepteren dat ik in een misbruiksituatie zat. Narcisme is niet afhankelijk van taal of cultuur. Het is een machtsspel en ik was erin verwikkeld geraakt.”

“11 jaar en twee kinderen later had ik pas de moed verzameld om bij hem weg te gaan. Mijn ouders wisten inmiddels van het geweld en mijn vader gaf me een keuze: of je stopt met zeuren en blijft bij hem, of je gaat weg. Hij had nooit eerder gezegd dat het oké was als ik Paulo verliet. Maar zijn goedkeuring was het zetje dat ik nodig had: ik vertrok.”

Verkeerde mannen

“Eindelijk was ik van hem af. Maar het narcisme was nog niet klaar met mij. In de jaren daarna kwam ik nog meerdere keren ‘verkeerde’ mannen tegen. Met een daarvan had ik ruim dertien jaar een aan-uit relatie. Die relatie bracht me op mijn knieën: fysiek, emotioneel, financieel, psychisch.”

“Ik realiseerde me dat ik écht aan mezelf moest werken om hieruit te komen. In therapie leerde ik dat er een fenomeen is dat ‘trauma bonding’ heet. Dat houdt in dat je door stelselmatig fysiek en psychisch misbruik, gehecht raakt aan die destructieve persoon. Bovendien probeerde ik de leegte die ik overhield aan mijn jeugd, op te vullen met de liefde van een partner. Ik bleef een man liefde en aandacht geven, in de hoop dat ik een beetje zorg en liefde terug zou krijgen. Maar een narcist geeft dat niet terug; die is uitsluitend met zichzelf bezig.”

Makkelijk slachtoffer

“Nu kan ik zien dat ik een makkelijk slachtoffer was voor een narcist: sterk aan de buitenkant maar kwetsbaar aan de binnenkant omdat ik zo afhankelijk was. Maar doordat ik besloot te werken aan mezelf kon ik groeien, trauma’s loslaten en zo leerde ik dat patroon te doorbreken.”

“Nu, vele jaren later, kan ik zeggen dat ik genoeg van mezelf houd en geen partner nodig heb om gelukkig te zijn. Omdat ik weet hoe moeilijk de weg naar zelfliefde is geweest, help ik nu andere vrouwen hetzelfde patroon te doorbreken. Ik leer ze hoe je een narcist herkent, hoe ze minder afhankelijk van een partner kunnen worden en hoe ze uiteindelijk uit een verstikkende relatie kunnen stappen. Geloof me: er is een heel leuk leven ná narcisme. Je kunt weer écht gelukkig worden en dat begint met het (leren) houden van jezelf.”

Interview: Eva Breda. Beeld: Getty Images.