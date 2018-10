Weerman Gerrit Hiemstra krijgt een storm van kritiek over zich heen

Meteoroloog en weerman Gerrit Hiemstra maakt zich ernstig zorgen over de klimaatverandering en bedacht daarom een plan om ervoor te zorgen dat de opwarming van de aarde binnen de perken blijft. Op Twitter barstte de discussie los.

Gerrit schrijft op Twitter dat hij vindt dat alleen jongeren mogen beslissen over maatregelen die genomen moeten worden om klimaatverandering te gen te gaan. “Leeftijdsgrens bij 30 jaar. De toekomst is voor hen”, besluit de 57-jarige weerman. Zijn voorstel viel niet bij iedereen in goede aarde. Toch laat Gerrit zich niet uit het veld slaan en geeft iedereen netjes antwoord, óók als hij voor idioot wordt uitgemaakt.

Ballast

In een latere tweet legt de Fries uit dat hij niet bedoelde dat 30-plussers niet meer mogen stemmen, maar dat de oudere generatie best aan jongeren kan vragen wat hun oplossingen zijn. “Levenservaring kan ook een ballast zijn als er iets bedacht moet worden dat er nog niet is.”

Naar mijn mening zouden alleen jongeren mogen beslissen over de maatregelen die moeten nemen om de klimaatverandering aan te pakken. Leeftijdsgrens bij 30 jaar. De toekomst is voor hen. https://t.co/eGXgwol12p — Gerrit Hiemstra 🐰 (@GerritHiemstra) 8 oktober 2018

Ik bedoelde niet dat 30-plussers niet meer zouden mogen stemmen. Wij, als oudere generatie, zouden de jongeren kunnen vragen wat hun oplossingen zijn. Levenservaring kan ook ballast zijn, als er iets bedacht moet worden dat er nog niet is. Ik heb wel vertrouwen in de jeugd. — Gerrit Hiemstra 🐰 (@GerritHiemstra) 8 oktober 2018

Bron: Twitter. Beeld: ANP