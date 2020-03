Gers Pardoel krijgt lading kritiek over zich heen na bericht over coronavirus

In een bericht op Instagram moedigt Gers Pardoel iedereen aan om in tijden van de coronacrisis elkaar wat extra liefde te geven om zo het virus te stoppen. Daar krijgt hij veel kritiek op van zijn volgers.

“Wees alsjeblieft lief voor jezelf en elkaar. Diep vanbinnen zit de liefde in jezelf en dat is het enige wat het coronavirus (elk virus) echt kan stoppen”, schrijft de rapper.

Aanrakingen

“Zoek die liefde in jezelf en geef die door aan een ander. Zodra je die liefde vindt kan geen virus jouw lichaam als het zijne beschouwen. Het kan en mag niet zo zijn dat een virus ervoor zorgt dat wij geen fysiek contact meer met elkaar willen/kunnen hebben.”

Maar met die tekst heeft hij zich de woede van zijn volgers op de hals gehaald. Hij roept hiermee Nederlanders op om de maatregelen van de overheid te negeren en elkaar juist wél een hand te geven. “Geef elkaar wel een hand, geef elkaar wel een knuffel en geef elkaar wel je liefde!”

Ondoordacht

Zijn volgers geven hem dan ook veel kritiek, waaronder Roxeanne Hazes. “Let love rule geldt te allen tijde, maar dit advies is zo ondoordacht”, schrijft de zangeres. “Waarschijnlijk zie je hier het kwade niet van in, maar je hebt zo’n groot bereik qua followers. Doe er het juiste mee! Mensen, volg a.u.b. het advies van mensen die weten waar ze het over hebben. Let love rule, maar wees verstandig en denk aan je medemens.”

Naast Roxeanne, zijn veel andere volgers het ook absoluut niet eens met zijn visie. Volgens hen is dit niet hoe virussen werken. “Dit gaat toch helemaal niet over geen liefde voor elkaar hebben, maar over voorzorgsmaatregelen nemen” en “Als mensen dit opvolgen brengen ze daarmee anderen in gevaar, vooral kwetsbaren, ouderen en personeel in de zorg.”

Extra journaal

Verder kan ook Simone Weimans, presentatrice van het NOS Journaal, het niet laten om op het bericht van Gers te reageren. Op Twitter schrijft ze: “Voor al uw vragen en het ophelderen van misvattingen (zie de tweet) over het coronavirus, heeft de NOS vanavond om half 9 op NPO1 een extra uitzending. Het programma wordt trouwens met veel liefde in elkaar gezet.”

Grapjes

Natuurlijk worden er ook nog wat grapjes gemaakt naar aanleiding van zijn nummers: “Zou voorlopig even niet bij Gers achter op de fiets springen, beste mensen.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 🇳🇱🇧🇪 (@gers_pardoel) op 12 Mrt 2020 om 11:16 (PDT)

Voor al uw vragen en het ophelderen van misvattingen (zie tweet hieronder) over het coronavirus, heeft de NOS vanavond om half 9 op NPO1 een extra uitzending. Het programma wordt trouwens met veel liefde in elkaar gezet. https://t.co/RzGFq9VIU3 — Simone Weimans (@SimoneWeimans) March 13, 2020

Bron: Twitter. Beeld: Brunopress