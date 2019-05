Gert Verhulst stapt na 10 jaar eindelijk met Ellen in het huwelijksbootje

Gert Verhulst (51) is samen met Ellen Callebout (41) in het huwelijksbootje gestapt. Op Instagram deelt hij een prachtige foto van deze mooie dag.

“Na 10 jaar, eindelijk officieel mijn vrouw”, schrijft de Studio 100-baas bij het zoete kiekje.

Tortelduifjes

Het stel kondigde afgelopen december aan verloofd te zijn. Een half jaar later is de grote dag daar. En wat zien de twee tortelduifjes er stralend uit op de prachtige huwelijksfoto.

Korte breuk

Hoewel Gert nu weer helemaal gelukkig is met Ellen, ging het een tijdje wat minder tussen die twee. Gert werd verliefd K3’s Josje. “Ik ben daar nuchter in: je kunt niet kwaad zijn op iemand omdat hij verliefd is op een andere vrouw”, zegt Ellen over de korte breuk van 6 maanden. “Je kunt gevoelens niet tegenhouden. Ik heb geen spijt van hoe het gelopen is. Misschien hadden we die breuk ook nodig.”

