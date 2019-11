Gert Verhulst: "Ik heb geen behoefte meer aan andere vrouwen"

Na een relatie van 10 jaar stapte Gert Verhulst (51) in mei dan eindelijk met Ellen Callebout (41) in het huwelijksbootje. Volgens Gert staat het prille huwelijk met Ellen op een stevig fundament.

In een interview met de Telegraaf vertelt de Studio 100-baas dat vab de versierder in hem weinig is overgebleven. “Geloof me, ik heb geen behoefte meer aan andere vrouwen. Voor mij geen escapades meer.”

Affaires

Het liefdesleven van Gert was regelmatig voorpaginanieuws in zowel België als Nederland. Hoewel Gert nu weer helemaal gelukkig is met Ellen, ging het een tijdje wat minder tussen die twee. Hij had een tijdje een relatie met voormalig K3-zangeres Karen Damen en viel in 2012 als een blok voor de Nederlandse Josje Huisman, die destijds ook in K3 zat. De kortstondige affaire met Josje leidde bijna tot een definitieve breuk met Ellen, met wie hij toen ongeveer 3 jaar samen was.

Korte breuk

Ellen is daar altijd heel nuchter in geweest. “Je kunt niet kwaad zijn op iemand omdat hij verliefd is op een andere vrouw”, zei Ellen eerder over de korte breuk van 6 maanden. “Je kunt gevoelens niet tegenhouden. Ik heb geen spijt van hoe het gelopen is. Misschien hadden we die breuk ook nodig.”

Geen andere vrouwen meer

De tijd waarin het privéleven van Gert het nieuws haalde heeft hij inmiddels achter zich gelaten. “Ik geniet van mijn twee volwassen kinderen en vrouw. Voor mij is het gezinsleven belangrijk. Voor mij geen andere vrouwen meer in mijn leven. Als je nu vraagt: ‘Hoe gaat het privé?’, dan kan ik kort zijn: heel goed”, legt Gert uit. “Ik ben nu gelukkig en dat wil ik zo houden. Het verleden ligt achter mij en ik vind het niet relevant om daarover nu nog uitspraken te doen. Met de twee ex-K3 vrouwen Josje en Karen heb ik prima contact. Het prille huwelijk met Ellen staat op een stevig fundament.”

Dit bericht bekijken op Instagram Na 10 jaar, eindelijk officieel mijn vrouw!❤️ Een bericht dat is gedeeld door @ gertverhulst op 31 Mei 2019 om 4:04 (PDT)

Bron: Telegraaf, ANP. Beeld: ANP