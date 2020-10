In Rooijakkers over de vloer gaat presentator Art donderdagavond op bezoek bij acteur Gert Verhulst. En dat leidt tot een bijzondere onthulling van de Vlaming. Zijn huwelijksaanzoek aan zijn vrouw Ellen bleek niet helemaal gepland te zijn…

Ondanks dat zei Ellen toch ‘ja’.

In Rooijakkers over de vloer gaat Art langs bij sterren uit binnen- en buitenland. Hij ontmoet ze thuis en op het werk en heeft openhartige gesprekken. Donderdag zien we zijn bezoek aan Gert Verhulst. Ellen Callebout en Gert waren al tien jaar samen voordat de presentator op een knie ging en dé belangrijke vraag stelde. Samen met Art rakelt het stel herinneringen op aan hun relatie én het huwelijksaanzoek. “Waarom zijn we eigenlijk getrouwd?” vraagt Gert zich hardop af. Ellen frist zijn geheugen op: “Omdat jij dat dat wilde.”

Misinterpretatie

Toch blijkt het aanzoek niet helemaal gepland te zijn geweest, want Gert doet uit de doeken flink beschonken te zijn geweest op de betreffende avond. “Het werd helemaal verkeerd geïnterpreteerd eigenlijk”, vertelt Gert aan Art. “Ik zei alleen maar: ‘Als we nu eens zouden trouwen’. (…) En ineens begon het hele gezelschap te zeggen: ‘Wauw, een huwelijksaanzoek.’ Ik was helemaal verrast. Het was niet de bedoeling om het op dat moment te doen.”

Villa

Ondanks dat kreeg Gert geen koudwatervrees en stapte het Vlaamse koppel op 31 mei 2019 in het huwelijksbootje. Het stel is inmiddels dus alweer meer dan een jaar getrouwd. Ze wonen samen in een riante villa in België. “900 vierkante meter”, aldus Gert over de indrukwekkende woning. “Maar ik ben ook groot, dus ik heb graag veel plek.”

